Eric Swalwell vertegenwoordigt nu nog de staat Californië in het Huis van Afgevaardigden, maar doet straks een gooi naar het presidentschap in de Verenigde Staten, maakte de Democraat maandagavond bekend in het programma The Late Show with Stephen Colbert.

Daarmee is Swalwell de achttiende kandidaat voor de nominatie van zijn partij. Naar verwachting zullen meer partijleden, zoals de voormalige vicepresident Joe Biden, ook een kandidatuur overwegen.

De 38-jarige Swalwell zei tegen presentator Stephen Colbert dat hij zijn land in drijfzand ziet wegzakken. "In het buitenland worden bedreigingen niet geneutraliseerd en in eigen land wordt het leven er voor de gemiddelde Amerikaan niet beter op. Er gebeurt simpelweg niets."