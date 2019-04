De gewenste hertelling waar Recip Tayyip Erdogan’s partij AKP om had gevraagd, komt er niet. De Turkse kiesraad staat niet toe dat stembiljetten in 31 van de 39 districten in Istanboel worden herteld.

Alleen in districten waar het verschil tussen beide partijen erg klein was, wil de Turkse kiesraad opnieuw gaan kijken.

Erdogan's partij verloor in Istanboel met een verschil van zestienduizend stemmen. Dat acht de Turkse president te klein om tot een geldige uitkomst te komen.

Zijn partij AKP verloor daarnaast ook in de hoofdstad Ankara, waardoor het voor het eerst in 25 jaar niet de grootste partij is in beide steden.

De Turkse president herhaalde maandag opnieuw dat hij een hertelling wil van de verkiezingsuitslag, omdat er volgens hem tijdens de verkiezingen op 31 maart ‘georganiseerde misdaden’ zijn gepleegd.