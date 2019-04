De Turkse kiesraad gaat niet in op het verzoek van Recep Tayyip Erdogans partij AKP om alle op 31 maart uitgebrachte stemmen in 31 van de 39 kiesdistricten in Istanboel te hertellen. Wel ging de raad akkoord met een minder omvangrijke hertelling.

De stembiljetten in 51 stembussen mogen wel opnieuw geteld worden. Deze stemmen zijn eind maart tijdens de lokale verkiezingen in 21 verschillende districten in Istanboel uitgebracht. Het gaat om districten waar het verschil tussen beide partijen erg klein was. Een zo'n bus bevat ongeveer honderd stemmen.

De vicevoorzitter van de AKP-partij, Ali Ishan Yavuz, zei dinsdag op een persconferentie in Ankara in hoger beroep te zullen gaan tegen de uitspraak van de kiesraad.

'Erdogan acht verschil te klein om tot een geldige uitkomst te komen'

De partij van de Turkse president verloor in Istanboel met een verschil van zestienduizend stemmen. Dat verschil acht de Turkse president te klein om tot een geldige uitkomst te komen. Zijn partij AKP verloor daarnaast ook in de hoofdstad Ankara.

De Turkse president herhaalde maandag opnieuw dat hij een hertelling van de stemmen wil, omdat er volgens hem tijdens de verkiezingen op 31 maart "georganiseerde misdaden" zijn gepleegd.