Het enige operationele vliegveld in de Libische hoofdstad Tripoli is maandag gesloten nadat het is aangevallen door een gevechtsvliegtuig. De krijgsheer Khalifa Haftar heeft zijn aanval op de stad voortgezet.

Haftar legt daarmee de oproepen van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten om het geweld te staken naast zich neer. Ook Rusland heeft de strijdende partijen tot kalmte gemaand.

Afgelopen donderdag laaide het geweld rond Tripoli weer op. Troepen die loyaal zijn aan Haftar willen de internationaal erkende regering verdrijven. Zondag waren er over en weer luchtaanvallen, waarbij zeker 32 mensen om het leven kwamen. In totaal zouden er sinds donderdag zeker 49 doden zijn gevallen. Volgens de VN zijn inmiddels 2.800 mensen ontheemd.

Sinds de verdrijving en dood van de Libische dictator Moammar Kaddafi in 2011 heerst er in grote delen van het olierijke land chaos en verdeeldheid.

Oud-generaal zegt tegen jihadisten te strijden

De 75-jarige Haftar stelt tegen islamitisch extremisme te strijden. Tegenstanders vrezen dat hij een dictatuur nastreeft, net zoals in de tijd van Kaddafi. De krijgsheer was generaal in het leger van de gedode dictator en bouwde de laatste jaren veel steun op in het oosten van het land. Nu heeft hij het op Tripoli voorzien.

De regering in de hoofdstad heeft inmiddels een tegenoffensief gelanceerd, genaamd 'Vulkaan van de woede'. Het doel van het offensief is om Haftars troepen uit alle Libische steden te verdrijven.