De Nederlandse tiener Charly T. gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor kindermisbruik. Hij kreeg vorige maand door een Spaanse kinderrechter anderhalf jaar cel opgelegd voor het seksueel misbruiken van twee minderjarige Britse meisjes.

Dat meldt Rachel Imamkhan van de Stichting PrisonLAW, die de jongen bijstaat, maandag aan NU.nl.

De jongen was eerder al vrijgelaten uit zijn voorlopige hechtenis, waarna hij terug naar Nederland kon. Het is niet bekend wanneer de zaak weer wordt opgepakt door het hof in Spanje. In dat land hoeft een celstraf van minder dan twee jaar doorgaans niet uitgezeten te worden als de veroordeelde in kwestie geen strafblad heeft.

Het misbruik zou in de zomer van vorig jaar hebben plaatsgevonden in Zuid-Spanje, waar de tiener met familie op vakantie was. De jongen heeft ontkend dat er sprake was van gedwongen handelingen bij de meisjes van twaalf en veertien jaar oud.