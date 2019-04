De Turkse president Recep Tayyip Erdogan herhaalde maandag opnieuw dat hij een hertelling wil van de verkiezingsuitslag in Istanboel. Erdogan zei maandag op een persconferentie dat er tijdens de verkiezingen op 31 maart "georganiseerde misdaden" zijn gepleegd.

De winst van de CHP in Istanboel is volgens hem te klein om tot een geldige uitkomst te komen. Ook zouden er camerabeelden zijn die uitwijzen dat er stembiljetten zijn verduisterd.

Zondag vroeg de AKP al om een hertelling van alle stemmen in Istanboel. De partij van Erdogan verloor de verkiezingen in Istanboel en in de hoofdstad Ankara en was zo voor het eerst in 25 jaar niet de grootste in beide steden. Zelf was Erdogan van 1994 tot 1998 burgemeester van Istanboel.

In Istanboel kreeg oppositiepartij CHP ongeveer zestienduizend stemmen meer dan de AKP.

Turkse kiesraad beslist over eventuele hertelling

De Turkse kiesraad beslist over een eventuele hertelling. Tot dusver ging de kiesraad bij de afgelopen verkiezingen in op 86 procent van de verzoeken van regeringspartij AKP. Bij de verzoeken van oppositiepartij CHP gebeurde dit in slechts 12 procent van de gevallen.

Maandag gaven de leiders van de grootste oppositiepartijen CHP (Kemal Kiliçdaroglu) en IYI (Meral Aksener), een gezamenlijke persconferentie. Zij eisen van de kiesraad dat er beslissingen worden genomen waarbij de wet gevolgd zal worden.