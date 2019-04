De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen vertrekt. Dat heeft president Donald Trump op Twitter laten weten. Amerikaanse media zeggen dat Trump niet tevreden was met haar grensbeleid

Op haar vertrek vrijwillig was, of dat ze is ontslagen, dat is nog niet bekend. De Amerikaanse nieuwszender CBS meldt dat Trump-adviseur Stephen Miller bezig is met een grote revisie van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Nielsen was minister sinds december 2017, en was verantwoordelijk voor het beleid dat Trump voorstond om illegale immigratie vanuit Mexico en Centraal-Amerikaanse landen tegen te gaan. Amerikaanse media zeggen dat Trump niet tevreden was met haar grensbeleid

"Ik wil Nielsen bedanken voor haar bewezen diensten", twittert Trump.

Zij wordt voorlopig vervangen door Kevin McAleenan, tot vandaag commissaris bij de Amerikaanse douane en grensbewakingsdienst."Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Kevin McAleenan haar taken voorlopig gaat overnemen", zegt Trump in een tweede tweet. "Ik heb er vertrouwen in dat hij het geweldig gaat doen!"