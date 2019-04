In een groot appartementsgebouw in Parijs woedt brand en er is een explosie geweest. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers gemeld.

De oorzaak van de brand is onduidelijk. Ooggetuigen zeggen dat ze een knal hebben gehoord. Op beelden is te zien dat er een forse explosie is geweest.

Volgens de brandweer zou het complex niet op het aardgas zijn aangesloten. Door de brand zouden ook gasflessen die bij veel appartementen op het balkon staan, zijn ontploft.

De brandweer rukte uit met tachtig mensen. Het gebouw met 27 appartementen is ontruimd. Er is opvang geregeld voor de bewoners bij een sporthal. De flat staat aan de Boulevard Macdonald in het 19e arrondissement.