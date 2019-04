Strijdkrachten die trouw zijn aan de internationaal erkende regering van Libië hebben zaterdag luchtaanvallen uitgevoerd op posities van de machtige krijgsheer Khalifa Haftar.

De aanvallen moeten de opmars van Haftars troepen naar de Libische hoofdstad Tripoli stoppen. Haftar gaf zijn militie, die hij tot het Libische Nationale Leger heeft gedoopt, donderdag opdracht op te rukken naar Tripoli.

Haftar heeft vooral een sterke positie in het oosten van het land, maar veroverde in januari ook het zuiden van Libië. De agressieve opmars is veroordeeld door de Verenigde Staten en door Europese landen.

Diplomaten vrezen dat de aanval van Haftar op Tripoli kan uitmonden in een bloedige burgeroorlog.

Internationaal veel zorgen over geweld in Libië

De internationale gemeenschap riep Haftar al eerder op om zijn opmars naar de hoofdstad te staken. De G7, die bestaat uit zeven wereldmachten, uitte ook al haar zorgen, net als de VN-veiligheidsraad.

Sinds enkele dagen lopen de spanningen in Libië op. De troepen van commandant Haftar belegeren sinds donderdag een stad ten zuiden van Tripoli. Er werd toen al gevreesd dat hij zou oprukken naar Tripoli, waar hij uiteindelijk donderdagavond (Nederlandse tijd) bevel voor gaf in een videoboodschap.

De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, is "erg bezorgd" over de huidige situatie in Libië. "Ik hoop nog steeds dat een bloedige confrontatie kan worden voorkomen. De VN is vastbesloten om tot een politieke oplossing te komen, en wat er ook gebeurt, de VN is vastbesloten om het Libische volk te ondersteunen", aldus Guterres na een bezoek aan het Noord-Afrikaanse land.

Rusland roept de strijdende partijen in Libië op met elkaar in gesprek te gaan om een einde te maken aan het gewapende conflict. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov deed die oproep zaterdag tijdens een bezoek aan de Egyptische hoofdstad Caïro.

Haftar wil extremisten die banden met Al Qaeda hebben verslaan

Het doel van de commandant is het verslaan van extremisten die banden hebben met Al Qaeda.

Guterres waarschuwde donderdagavond al dat er geen militaire oplossing is. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Sameh Shoukry, ondersteunde deze lezing zaterdag. Hij vroeg toen om een gesprek met de machtige commandant en reisde af naar het land.

Libische nationale conferentie gaat door ondanks geweld

De VN houdt van 14 tot 16 april een conferentie in de stad Ghadames. Hier wordt onder meer gesproken over verkiezingen als mogelijkheid om het langdurige geweld in het land te beëindigen.

De speciale VN-afgezant voor Libië zei zaterdag dat hij vastbesloten was de nationale conferentie van Libië door te laten gaan ondanks de voortdurende gevechten in het Noord-Afrikaanse land.