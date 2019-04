Tientallen demonstranten van de Hirak-volksbeweging in het Marokkaanse Rifgebied zijn vrijdagavond in hoger beroep veroordeeld tot lange gevangenisstraffen.

Onder anderen Nasser Zefzafi, het gezicht van de protesten in de Rif-regio, kreeg een gevangenisstraf van twintig jaar.

In het Rifgebied vonden eind 2016 en in 2017 grootschalige demonstraties plaats tegen de corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking. De politie pakte honderden mensen op. De protestleiders gingen de cel in omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht.

Zefzafi werd in mei 2017 opgepakt en een maand later in eerste aanleg veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Volgens de hoofdaanklager was er voor het hof in Casablanca geen reden van de eerste straffen af te wijken, omdat de beklaagden en hun advocaten niet bij de zittingen waren komen opdagen. Er was volgens hem dus niets nieuws om naar te kijken.

Nederland volgt het proces, laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten. "Betrokkenen kunnen nog in cassatie gaan. Eerst kijken welke stappen zij nu zelf willen zetten. Het proces wordt nauwgezet gevolgd en is bijgewoond door de Nederlandse ambassade en een aantal andere diplomatieke vertegenwoordigingen."