Het dodental na de cycloon Idai, die drie weken geleden Mozambique, Zimbabwe en Malawi trof, is opgelopen tot 843. Het merendeel van de slachtoffers viel in Mozambique, melden de autoriteiten en de Verenigde Naties. Zo'n negentienhonderd mensen raakten gewond.

Idai kwam op 15 maart voor de tweede keer als een cycloon van de categorie 3 aan land in Mozambique en trok vervolgens, verzwakt, verder naar Zimbabwe.

De World Meteorological Organization (WMO), de overkoepelende organisatie van de Verenigde Naties (VN) die gespecialiseerd is op het gebied van weer, klimaat en water, noemde het "een van de ergste natuurrampen op het zuidelijke halfrond".

"Idai was qua windsnelheden niet de sterkste cycloon ooit, maar stuwde de zee wel tot 4 meter hoog op. Bovendien is er ontzettend veel neerslag gevallen in het gebied", vertelt Micha Werner, die als associate professor in waterbeheer aan IHE Delft verbonden is en werkzaam is bij onderzoeksinstituut Deltares.

In Mozambique werden ruim 112.000 woningen verwoest of beschadigd. Ruim 700.000 hectare landbouwgrond is overstroomd. Over Zimbabwe en Malawi zijn dergelijke cijfers niet bekend.

Cholera uitgebroken in Mozambique

In Mozambique is er in de nasleep van de cycloon ook een uitbraak van cholera. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal patiënten in het Afrikaanse land inmiddels toegenomen tot 1.052. Zaterdag werd nog gesproken van 271 besmettingsgevallen.

Inmiddels is volgens de WHO ook het eerste sterftegeval als direct gevolg van de cholera-uitbraak een feit. Eerder overleden twee mensen aan de gevolgen van uitdroging en diarree, de symptomen van cholera.

Vooral in de stad Beira zijn veel mensen besmet geraakt nadat de havenstad twee weken geleden werd getroffen door cycloon Idai. Tienduizenden mensen verblijven sindsdien in opvangkampen, waar de watervoorzieningen en hygiëne slecht zijn.