De Filipijnse politie heeft in de afgelopen dagen vijf vrouwen opgepakt op verdenking van het prostitueren van elf kinderen in leeftijden van twee tot zeventien jaar. Ze regelden dat kopers via chatgesprekken konden zeggen wat ze uitgevoerd wilden zien bij de kinderen en maakten hier prijsafspraken over.

Het misbruik vond vervolgens voor de webcam plaats. De elf kinderen zijn nu in veiligheid gebracht.

De vrouwen zitten allen vast, het is niet bekend of het hier gaat om familieleden van de kinderen. Dit is wel vaak het geval, schetst de organisatie International Justice Mission (IJM) aan NU.nl. Het gaat hier dan om moeders die geld willen verdienen voor hun gezin.

De informatie van de kopers wordt gedeeld "met de landen waar zij vandaan komen". "De klanten komen vaak uit westerse landen", aldus het IJM. Het is niet bekend of zich Nederlanders onder de kopers bevinden. Dit is in eerdere zaken wel het geval geweest.

De Nederlandse en de Filipijnse politie en de IJM hebben voor de derde keer in een jaar tijd "succes geboekt" in hun strijd. Eerder werden al twee kinderen uit een misbruiksituatie bevrijd en kon een 34-jarige man worden opgepakt.

In juni vorig jaar werden achttien kinderen gered. "Ook deze kinderen, van wie de jongste vijf maanden oud was, werden aangeboden voor online seksueel misbruik."