De Verenigde Staten hebben donderdag het visum van Fatou Bensouda, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag, ingetrokken. De aanklager was een onderzoek gestart naar mogelijke oorlogsmisdaden van de VS in Afghanistan.

Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, had eerder al gezegd dat de VS dergelijke stappen zou ondernemen als het Internationaal Strafhof een onderzoek zou beginnen.

Het kantoor van de aanklager laat weten dat ze haar onderzoek zal voortzetten. In november 2017 begon haar vooronderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden van diverse partijen in Afghanistan.

Ook de rol van de Verenigde Staten wordt bekeken, meerdere getuigen hebben verklaard dat Amerikaanse militairen zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer martelingen. De VS is sinds 2001 aanwezig in het land.

Donderdag werd bekend dat de VS bepaalde Nederlandse advocaten het land niet meer inliet. Serge Weening zei dat hem de toegang werd geweigerd omdat hij als strafrechtadvocaat terrorismeverdachten bijstaat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse autoriteiten om opheldering gevraagd.