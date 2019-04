In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn binnen anderhalve week drie mensen overleden. Van twee van hen staat vast dat zij in de afgrond zijn gevallen.

Een 67-jarige man uit Californië viel woensdag de afgrond in. Hij bezocht het park alleen, een omstander was aan het einde van de ochtend getuige van zijn val. Later bleek dat de man 122 meter naar beneden was gevallen.

Twee toeristen overleden eind maart al in de Grand Canyon. Van een Chinese toerist werd bekend dat hij over de reling viel toen hij een selfie probeerde te maken.

In de Grand Canyon vielen volgens de Arizona Daily Sun in 2015 ongeveer 55 mensen. Slechts twee of drie van hen overleden als gevolg van zo'n val.