Het neerstorten van een Boeing 737 MAX in Ethiopië in maart en Indonesië vorig jaar komt door fouten in de cockpitsoftware, erkent Boeing-CEO Dennis Muilenburg nadat er een voorlopig rapport over de crash in Addis Abbeba is verschenen.

In een verklaring zegt Muilenburg dat uit het voorlopige rapport duidelijk naar voren komt dat het zogenaamde MCAS-systeem in beide gevallen ingreep terwijl dat niet nodig was.

Het resultaat was dat de toestellen tijdens de vlucht met de neus omlaag werden gedrukt.

"Piloten hebben ons verteld dat een foutieve activering van het MCAS-systeem extra bijdraagt aan een sowieso al stressvolle werkomgeving", zo zegt Muilenburg. "Het is onze verantwoordelijkheid om dat risico te verminderen."

Muilenburg maakt namens Boeing zijn excuses aan de familie van de slachtoffers. "Deze tragedies hebben ons diep geraakt."