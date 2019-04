Nederland heeft de Verenigde Staten gevraagd waarom bepaalde Nederlandse advocaten het land niet in mogen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de kwestie bij de Amerikaanse autoriteiten aangekaart.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) was in Washington om het zeventigjarig bestaan van het NAVO-bondgenootschap te vieren. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) had om opheldering gevraagd over het inreisverbod.

De NVSA wil weten of er Nederlandse instanties zijn betrokken bij de weigering van de Amerikaanse autoriteiten om strafadvocaat Serge Weening toe te laten.

Woensdag werd bekend dat Weening niet welkom is in de Verenigde Staten. Hij heeft het sterke vermoeden dat dit komt doordat hij als advocaat verdachten van terreurzaken bijstaat, zoals de groep die vorig jaar werd opgepakt voor het beramen van een aanslag op een evenement.

Het is verplicht om toestemming te vragen voor een reis naar de Verenigde Staten en dat gaat via een zogeheten ESTA-procedure (Electronic System for Travel Authorization). Weening probeerde na de weigering op basis van het door hem ingevulde ESTA-formulier alsnog een visum te krijgen, maar ook dat kreeg hij niet.

Eerder werd al bekend dat Belgische advocaten van terrorismeverdachten het land niet in konden. Dat Nederlandse advocaten nu ook geen toegang krijgen, noemt de Nederlandse Orde van Advocaten"verontrustend".