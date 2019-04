De Braziliaanse minister van Onderwijs, Ricardo Vélez, heeft aangekondigd dat de schoolboeken in het Zuid-Amerikaanse land zullen worden aangepast. Leerlingen zullen een "brede versie van de geschiedenis" leren, waarin de militaire staatsgreep in 1964 wordt ontkend.

Volgens Vélez was de afzetting van de democratisch verkozen president Joao Goulart door de strijdkrachten geen coup. Hij noemt de militaire dictatuur die het land vervolgens 21 jaar lang regeerde een "met geweld afgedwongen democratisch regime, dat destijds noodzakelijk was", meldt de BBC.

De staatsgreep was geen staatsgreep, maar een "institutionele verschuiving", vindt Vélez. "De Braziliaanse geschiedenis toont dat wat er op 31 maart 1964 gebeurde, een soeverein besluit door de Braziliaanse samenleving was", zei hij tijdens een interview met het Braziliaanse tijdschrift Valor Económico.

Volgens hem moeten Braziliaanse kinderen een "echt, op waarheid gebaseerd beeld" van de gebeurtenissen krijgen.

Braziliaanse regering flirt met militaire dictatuur

De minister deed zijn aankondiging enkele dagen nadat in Brazilië ophef ontstond na een besluit van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro om de jaarlijkse herdenking van de staatsgreep tot feestdag te maken.

Hoewel de coup in 1964 zich zonder bloedvergieten voltrok, kenmerkte de militaire junta die volgde zich door zware repressie. Zo'n vijfhonderd mensen verdwenen spoorloos of werden vermoord en duizenden anderen werden vastgezet en gemarteld. In 1985 kwam de dictatuur ten einde en werd Brazilië weer democratisch.

Het hoofd van de Braziliaanse vereniging voor schoolboeken, Cândido Grangeiro, bekritiseerde het voornemen van de minister stevig. Wijzigingen van lesmateriaal worden gebaseerd op academisch onderzoek en niet op meningen, zei hij.

Bolsonaro noemt nazi's links

President Bolsonaro heeft niet alleen omstreden meningen over de militaire dictatuur. Hij geldt ook als homohater, racist en tegenstander van gelijkheid van de seksen.

Bolsonaro was deze week op staatsbezoek in Israël. Na een bezoek aan het Holocaustmonument Yad Vashem, stelde Bolsonaro dat de nazi's links waren. "Daar bestaat geen twijfel over, toch?" Als bewijs haalde hij aan dat de naam Nationaal-Socialistische Partij het woord 'socialistische' bevat.

In werkelijkheid hing de nazipartij een rechtse ideologie aan. 'Nationaalsocialisme' stond voor een nationalistisch alternatief voor het communisme.