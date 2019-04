De Belgische premier Charles Michel heeft donderdag tijdens een speciale plechtigheid zijn excuses aangeboden voor de manier waarop zijn land zogeheten 'metiskinderen' halverwege de vorige eeuw heeft behandeld.

Het gaat om honderden kinderen die eind jaren veertig en in de jaren vijftig werden geboren in Congo, Rwanda of Burundi uit een relatie tussen een Belgische man en een vrouw afkomstig uit een van deze voormalige koloniën.

De kinderen werden systematisch weggehaald bij de moeder en naar België gestuurd om op te groeien in weeshuizen of bij adoptieouders. De meeste kinderen kregen geen Belgische nationaliteit.

"Ondanks deze tragische geschiedenis van de talloze 'metiskinderen' die voortkwamen uit de kolonisatie hebben ze actief deelgenomen aan de ontwikkeling van een meer open en tolerante maatschappij", zei de premier.

"Rijk door haar diversiteit. Dat leidt tot hoop voor de toekomst, opdat we allemaal positieve boodschappers zijn voor een respectvolle en solide alliantie tussen Afrika en de EU. Ik dank u", sloot Michel zijn korte toespraak af. Daarna volgde een minutenlang applaus.

VN kritisch over koloniaal verleden van België

Twee jaar geleden heeft de Belgische Kerk al excuses aangeboden voor haar rol in de kwestie, schrijft VRT News. Daarnaast riep de Kamer de federale regering in 2017 met een resolutie op om maatregelen te nemen voor de kinderen.

Zo moeten ze onder meer hulp krijgen bij het zoeken naar hun biologische ouders en de Belgische nationaliteit worden toegekend.

De excuses van de premier zijn volgens Belgische media een unicum. In februari kwam de VN met een kritisch rapport dat betrekking heeft op de wreedheden die België in het verleden heeft begaan in Congo. Michel is hier tijdens zijn toespraak niet op ingegaan.