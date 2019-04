De afgetreden Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft woensdag in een afscheidsbrief aan de bevolking "als gewone burger zijn excuses gemaakt". De 82-jarige politicus trad dinsdag onder grote druk af.

Het staatspersbureau APS verspreidde een brief van de man die sinds 1999 aan de top van het regime stond dat nu onder druk van massale protesten en grote economische problemen wankelt.

Bouteflika erkent als mens fouten te hebben gemaakt. "Vergissen is menselijk, ik vraag uw vergiffenis voor elk falen, in woord of in daad. Algerije krijgt binnenkort een nieuwe president en ik bid dat God hem leidt om de verwachtingen en doelstellingen van de waardige kinderen van Algerije te realiseren", aldus Bouteflika.

De politicus kwam dit jaar zwaar onder druk te staan in aanloop naar de presidentsverkiezingen, die hij uiteindelijk in februari na wekenlange protesten besloot uit te stellen. Hij maakte verder bekend toch niet meer mee te doen aan de verkiezingen en hervormingen door te voeren.

Bouteflika bleef zelf aan, tot groot ongenoegen van veel Algerijnen. Hierop volgden opnieuw massale demonstraties in het land.

Bouteflika blikt positief terug op eigen beleid

Bouteflika spreekt in zijn afscheidsbrief positief over zijn beleid dat hij sinds het einde van een wrede en bloedige burgeroorlog (1991-2002) heeft gevoerd. "Ik heb u en God in mijn laatste twintig levensjaren gediend", schreef hij. Verder is Bouteflika naar eigen zeggen trots op zijn bijdragen en op de ontwikkeling van het land.

Het regime, waar Bouteflika het boegbeeld van was, wordt in het Noord-Afrikaanse land 'Le Pouvoir' ('De Macht') genoemd. Het bestaat vooral uit strijders uit de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Frankrijk (1964-1962). Deze voormalige strijders vormen volgens veel Algerijnen een kliek die het land als een maffia regeert.