President Donald Trump wil dat Republikeinse politici wantrouwiger zijn over het tellen van stemmen na verkiezingen, stelde hij dinsdagavond op een bijeenkomst van de Republikeinse Partij.

"We moeten veel beter op het tellen van de stemmen gaan letten", stelde Trump. De president insinueerde volgens Amerikaanse media dat stemmingen in het recente verleden door een verkeerde telling in het voordeel van Democraten zouden zijn uitgevallen.

Hij noemde echter geen specifieke voorbeelden. "Ik vind de tellingen maar niets", zei Trump. "Ik vind het niets, en jullie vinden het ook niets. Jullie willen het alleen niet zeggen, omdat jullie bang zijn voor de pers. Jullie zijn bang voor de pers."

De president claimde eerder dat er afgelopen november is gefraudeerd bij de gouverneursverkiezingen in Florida en Arizona. Hij kon de beide claims niet onderbouwen en er werd geen enkel bewijs van fraude of corruptie gevonden.

Ook riep Trump na de door hem gewonnen presidentsverkiezingen in 2016 dat er "miljoenen illegale stemmen" zouden zijn uitgebracht. Ook dit kon hij niet bewijzen.

'Geluid windmolens veroorzaakt kanker'

Het was overigens niet de enige opmerkelijke uitspraak die Trump tijdens de bijeenkomst deed. De president hield ook een tirade tegen windmolens. "Ze zeggen dat het geluid van windmolens kanker veroorzaakt", stelde de president, waarna hij een windmolen nadeed.

Trump claimde ook dat huizen naast een windmolen 75 procent van hun waarde zouden verliezen. Ook deze uitspraken kon de president niet staven.

Trump verwart met uitspraken over zijn vader

De miljardair zaaide eerder op de dag verwarring toen hij tijdens een discussie over de NAVO zei dat zijn vader Fred Trump in Duitsland geboren is.

De vader van Trump is echter geboren in New York en is daar ook opgegroeid. Het is de vierde keer in korte tijd dat de president beweert dat zijn vader in Europa is geboren.

Het Witte Huis wilde volgens Amerikaanse media dinsdag geen commentaar op de uitspraken van Trump geven.