Een Engelse jury is woensdag niet tot een oordeel gekomen in de zaak tegen ex-politiecommandant David Duckenfield. Hij werd vervolgd voor dood door schuld bij de Hillsborough-ramp in 1989.

De inmiddels 74-jarige Duckenfield was verantwoordelijk voor de politie-inzet rond de stadionramp in het Engelse Sheffield. Daarbij kwamen op 15 april 1989 in totaal 96 fans van de voetbalclub Liverpool om het leven, tijdens de halve finale van de FA Cup tegen Nottingham Forest.

Duckenfield werd vervolgd nadat het Britse Openbaar Ministerie (OM) een rechter had gevraagd om het verbod op het vervolgen van de 73-jarige man op te heffen. Dat verbod werd in 2000 ingesteld.

Het OM heeft laten weten een nieuwe rechtszaak tegen Duckenfield te overwegen. Duckenfield ontkent schuld.

De voormalige Sheffield Wednesday-voorzitter Graham Mackrell is wel schuldig bevonden. Volgens de jury waren er te weinig in- en uitgangen aanwezig voor de 10.100 Liverpool-supporters in het stavak. Zij moesten zich door zeven kleine draaihekken wurmen.

Paniek in vak zorgde voor dodelijke stormloop

Tijdens een paniekuitbraak in het vak met Liverpool-supporters ontstond een dodelijke stormloop.

In april 2016 oordeelde een Britse jury al dat de ramp aan het optreden van de politie te wijten was; Duckenfield gaf een bevel een hek te openen, wat ertoe leidde dat de mensenmassa in een nauwe tunnel werd samengedrukt.