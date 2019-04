Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn woensdag begonnen met het vaccineren van de meer dan duizend cholerapatiënten in Mozambique. De ziekte verspreidt zich snel in de nasleep van cycloon Idai.

Inmiddels zijn bijna 900.000 doses vaccin gearriveerd in de stad Beira. In die stad zijn de meeste gevallen van cholera geconstateerd. Volgens Unicef ligt het totale aantal zieken woensdag op 1.052.

De humanitaire organisatie gaan onder meer de drinkwatervoorzieningen herstellen, waterzuiveringstabletten uitdelen en toiletgebouwen bouwen. Daarnaast wordt er veel voorlichting gegeven over symptomen van cholera en manieren om besmetting te voorkomen. Meer dan vijfhonderd bedden zijn klaargemaakt voor patiënten.

"Zeker door het stilstaande water en de overvolle opvanglocaties kan cholera snel om zich heen grijpen en met name kinderen zijn dan kwetsbaar", zegt Unicef-directeur van Mozambique Michel le Pechoux.

Vooral kinderen kwetsbaar

Cholera is een infectieziekte die gepaard gaat met veel diarree. Zonder behandeling kan dit binnen enkele uren tot de dood leiden. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. De ziekte verspreid zich via water en besmet voedsel.

Na de cycloon van vorige maand verblijven tienduizenden mensen in opvangkampen met slechte hygiëne. Volgens de WHO zijn de komende weken cruciaal om de verspreiding van de ziekte te stoppen en is "snel handelen essentieel voor het redden van levens".