De piloten van de verongelukte Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines probeerden de voorgeschreven noodprocedures te volgen voorafgaand aan de crash, schrijft The Wall Street Journal op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

De bestuurders van het vliegtuig slaagden er ondanks de procedures niet in om het vliegtuig weer onder controle te krijgen. Het toestel stortte vorige maand niet lang na het opstijgen neer in Ethiopië. Daarbij kwamen 157 mensen om het leven.

Nadat het controlesysteem dat de neus van het vliegtuig automatisch naar beneden drukt werd uitgeschakeld, slaagden de piloten er niet in om het vliegtuig te laten stijgen. Vervolgens schakelden zij het systeem weer in, waarna het toestel crashte.

Volgens The Wall Street Journal is nog niet duidelijk waarom de piloten het systeem weer inschakelden in plaats van de verdere stappen in de noodprocedure te volgen. Onderzoekers die de krant heeft gesproken vermoeden dat de piloten dat hebben gedaan omdat het uitschakelen niet het beoogde resultaat behaalde.

Vraag of nieuw systeem oorzaak is

Een van de onderzoeksvragen is of de software-uitbreiding van de automatische piloot, het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), de crash heeft veroorzaakt.

De precieze volgorde van de manoeuvres van de piloten wordt nog onderzocht, maar de eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat de piloten eerst het toestel probeerden bij te sturen. Toen dat niet lukte, activeerden ze het elektrische systeem weer. Dat zorgde ervoor dat het MCAS weer werd geactiveerd.

In oktober vond met eenzelfde type toestel van Boeing een vergelijkbaar ongeluk plaats in Indonesië. Ook daarbij richt een onderzoek zich op het nieuwe systeem van Boeing.

Boeing ligt onder vuur

Sinds de tweede crash is de 737 MAX van Boeing onder vuur komen te liggen. Uit voorzorg weren tientallen landen het type toestel. Ook worden deze Boeings aan de grond gehouden door diverse luchtvaartmaatschappijen.

Bloomberg meldt woensdag dat een van de sensoren van het toestel in Indonesië vlak voor de crash was gerepareerd in de Verenigde Staten. Dit onderdeel is eerder gelinkt aan de oorzaak van het ongeluk. Verkeerde signalen van deze sensor zouden de neus van het vliegtuig naar beneden hebben geduwd.

Het onderhoudscentrum van Boeing in Florida heeft aan deze sensor gewerkt nadat piloten van het bewuste Lion Air-toestel melding hadden gemaakt van problemen met de weergave van snelheid en hoogte. Er zijn geen aanwijzingen dat het onderhoudscentrum ook aan het toestel van Ethiopian Airlines heeft gewerkt.