In de Amerikaanse stad Chicago is de Democratische politicus Lori Lightfoot dinsdagavond tot burgemeester verkozen. Het is voor het eerst dat zo'n grote Amerikaanse stad onder leiding van een openlijk homoseksuele vrouw met een donkere huidskleur staat.

Lightfoot kreeg volgens Amerikaanse media bijna drie kwart van alle stemmen. Ook de andere kandidaat, Toni Preckwinkle, was een vrouw met een donkere huidskleur.

De nieuwe burgemeester is 56 jaar oud en heeft relatief weinig politieke ervaring. Ze maakte carrière als advocaat en openbaar aanklager. De Democrate was onder meer lid van een commissie die onderzoek deed naar het politiegeweld tegen Afro-Amerikanen in de stad.

Het onderzoek volgde op de moord op een zeventienjarige donkere tiener, Laquan McDonald, in oktober 2014.

Commissie constateerde structureel racisme in politiekorps

Een agent claimde dat hij de jongen doodschoot uit zelfverdediging. Later doken echter beelden op waaruit bleek dat de agent McDonald met meerdere kogels had neergeschoten terwijl de tiener van hem wegliep.

De commissie constateerde dat er sprake is van structureel racisme in het overwegend witte politiekorps van de stad. Een van haar belangrijkste verkiezingsbeloftes was het aanpakken van dit probleem.

Chicago is met 2,7 miljoen inwoners na New York en Los Angeles de grootste stad van de Verenigde Staten.