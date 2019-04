Het steenrijke Aziatische staatje Brunei kent vanaf woensdag nieuwe strenge islamitische wetten. Dit betekent onder meer dat lhbt's die seks hebben, gestenigd mogen worden.

Het sultanaat kreeg de afgelopen weken heel veel kritiek na de aankondiging van de nieuwe shariawet. Onder meer de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en diverse Europese landen drongen er bij Brunei op aan het plan niet door te zetten.

De PvdA-Kamerleden Kirsten van den Hul en Lilianne Ploumen hebben meteen Kamervragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze willen weten hoe de internationale druk die sinds 2014 wordt uitgeoefend op het land eruitziet en welk effect die heeft. Ook mogen de ministers aan de Kamer uitleggen of Nederland samen met internationale partners een politiek statement wil maken waarin de voorgenomen wetgeving wordt afgekeurd.

Shariawet druist in tegen internationale mensenrechten

De nieuwe wetten druisen in tegen internationale afspraken op het gebied van mensenrechten. Niet alleen lhbt's moeten vrezen voor zware straffen; de rechtbank kan voortaan ook de doodstraf opleggen voor verkrachting, overspel, seks voor het huwelijk, het plegen van een overval en het beledigen van de profeet Mohammed.

Vrouwen die abortus plegen, krijgen publiekelijke zweepslagen en diefstal kan worden bestraft met het afhakken van een hand. Ook het bespreken van een ander geloof met moslimkinderen wordt in de wet genoemd als een strafbaar feit.

Brunei stelt dat toeristen niets te vrezen hebben

De staat in Zuidoost-Azië is dankzij de olie-export een van de rijkste landen ter wereld. Brunei telt een kleine half miljoen inwoners; twee derde van deze groep is moslim. De sultan is al jaren bezig de shariawetten door te voeren, om daarmee de invloed van de islam in Brunei te schragen.

De premier stelde zaterdag in een reactie op de internationale commotie dat de nieuwe shariawetten de rechten van alle burgers eerbiedigen. De moefti, de belangrijkste religieuze overheidsambtenaar van Brunei, stelde eerder al dat buitenlanders Brunei niet hoeven te mijden vanwege de strenge wetgeving: "Geloof me als ik zeg dat met de sharia iedereen, ook toeristen, op de juiste wijze beschermd wordt."

Diverse Hollywoodsterren, zoals George Clooney, Elton John, Ellen DeGeneres en diverse castleden van Netflix-hit Queer Eye, hebben inmiddels opgeroepen tot een boycot van de luxehotels die The Brunei Investment Company bezit.