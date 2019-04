De Canadese premier Justin Trudeau heeft de twee ministers die afgelopen maand uit zijn kabinet stapten dinsdag uit zijn partij gezet.

Trudeau zegt dat hij Jane Philpott en Jody Wilson-Raybould niet meer kan vertrouwen en dat de twee vrouwen de partijeenheid aantastten, waardoor hij zich genoodzaakt zag hen de toegang tot partijbijeenkomsten te ontzeggen.

"Het vertrouwen dat eerder bestond tussen deze twee individuen en ons team is beschaamd", aldus de premier tijdens een spoedbijeenkomst van de Liberal Party of Canada, waar beide ex-ministers net als hij lid van zijn.

De Liberal Party regeert momenteel in Canada en is ook de grootste partij in het Canadese parlement.

Volgens Canadese media komt de beslissing van Trudeau nadat aan het licht kwam dat Wilson-Raybould geheime opnames maakte tijdens kabinetsbijeenkomsten en ontmoetingen met ambtenaren.

Verwijdering ex-ministers nieuwe wending in politieke crisis

Vorige maand stapten begrotingsminister Philpott en minister van Justitie en procureur-generaal Wilson-Raybould uit het kabinet, omdat ze vonden dat de regering niet goed gehandeld had in een corruptiezaak rond de premier.

Sindsdien bevindt Canada zich in een politieke crisis en staat de positie van Trudeau als minister-president zwaar onder druk. In oktober staan er nieuwe verkiezingen op het programma in Canada.