De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika treedt per direct af, meldt staatspersbureau APS dinsdagavond. Bouteflika maakte zijn besluit bekend, nadat het leger had aangekondigd een afzettingsprocedure in gang te zetten.

Hiermee komt na ruim twintig jaar een einde aan het presidentschap van de inmiddels 82-jarige Bouteflika. De afgelopen weken gingen tienduizenden demonstranten de straat op om het vertrek van de president te eisen.

Maandagavond kondigde Bouteflika aan dat hij zou aftreden voor het aflopen van zijn vierde mandaat op 28 april. Het leger eiste dinsdag een onmiddellijk aftreden van de president.

Bouteflika kampte de afgelopen jaren met gezondheidsklachten. In 2013 kreeg hij een beroerte, waarna hij bijna niet meer in het openbaar is verschenen.

Vooral jongeren gingen de straat op om te protesteren

Bouteflika was van plan om zich bij de komende verkiezingen kandidaat te stellen voor een vijfde termijn. Eind februari braken vervolgens massale protesten uit in het land.

Naar aanleiding van deze massademonstraties liet Bouteflika weten af te zien van een poging tot herverkiezing, maar tegelijkertijd zei hij dat de geplande verkiezingen van april niet door konden gaan. De betogers namen hier geen genoegen mee, omdat Bouteflika dan alsnog aan de macht zou blijven.

De protesten werden voornamelijk geleid door studenten. De helft van de bevolking van het Noord-Afrikaanse land is jonger dan dertig en er heerst veel woede over de hoge jeugdwerkloosheid.

Betogers in de Algerijnse hoofdstad Algiers. (Foto: ANP)

Frankrijk verwacht dat democratische overgang mogelijk blijft

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, verwacht niet dat het aftreden van Bouteflika tot verdere onrust zal leiden. Hij zei vertrouwen te hebben in een "kalme, verantwoordelijke" machtsoverdracht.

"Dit is een belangrijke omwenteling in de geschiedenis van Algerije. Wij hebben er vertrouwen in dat het Algerijnse volk de rust zal bewaren en zal beseffen op wat voor belangrijk kruispunt zij nu staan", aldus Le Drian.

Algerije was tussen 1830 en 1962 een kolonie van Frankrijk. Na een lang, gewapend conflict tussen beide landen, waarin vele slachtoffers vielen, riep de Franse president Charles de Gaulle in 1962 de Algerijnse onafhankelijkheid uit.

Tijdens termijn van Bouteflika kwam burgeroorlog ten einde

Bouteflika werd in 1999 verkozen tot president van Algerije, toen het land in een burgeroorlog verkeerde. De Algerijnse Burgeroorlog, die tussen de overheid en gewapende islamitische groeperingen werd gevoerd, duurde van 1991 tot 2002.

De oorlog kostte naar schatting aan 200.000 Algerijnen het leven. Na de aanstelling van Bouteflika kwam het vredesproces in een stroomversnelling. In 2005 nam hij een amnestiewet voor de gewapende groepen aan.

Door de burgeroorlog verkeerde het land in een diplomatiek isolement en was Algerije economisch onderontwikkeld. Volgens critici is het onder Bouteflika's leiderschap niet gelukt om dit te veranderen.

In 2008 veranderde Bouteflika de grondwet om een derde termijn af te dwingen, maar dit leidde niet tot massale protesten. Ook tijdens de Arabische Lente wist hij de burgers tevreden te houden met subsidies en leningen met een lage rente.