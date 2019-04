De Verenigde Staten hebben de levering van onderdelen voor de F-35-gevechtstoestellen aan Turkije onderbroken. Dat doen de Amerikanen uit onvrede over het Turkse besluit om een Russisch luchtverdedigingssysteem te kopen.

President Recep Tayyip Erdogan heeft tot dusver niet toegegeven aan Amerikaanse druk om af te zien van de aankoop van een S-400, dat volgens de Amerikanen de veiligheid van de F-35-toestellen in gevaar zou brengen.

Turkije neemt naar verwachting in juli de S-400 in ontvangst en heeft ruim 2 miljard euro betaald voor het systeem.

De VS en de andere NAVO-landen vrezen dat de radar op de S-400 de Russen kan helpen leren hoe ze de F-35 kunnen lokaliseren en volgen. Dat zou betekenen dat de nieuwe gevechtstoestellen vatbaarder zijn voor Russische wapens.

Om de Turken te overtuigen boden de Amerikanen eerder een Patriot-luchtverdedigingssysteem met korting aan. Anakara was geïnteresseerd, maar haakte af op de voorwaarde dat er dan moest worden afgezien van de S-400.

Spanning tussen landen loopt op

Komende week brengt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu een bezoek aan Washington tijdens de NAVO-top. Hij stelde eerder nog dat zijn regering niet van plan is af te zien van de aankoop van het Russische systeem.

De onenigheid over de aankoop is de meest recente kink in de kabel tussen Turkije en de VS. De spanning is vooral opgelopen omdat de VS weigert de Turkse geestelijke Fethullah Gulen uit te leveren. Volgens Erdogan zit hij achter de mislukte coup van 2016.

Ook verschillen de twee landen van mening over de oorlog in Syrië. Tot onvrede van Turkije steunt de VS de Koerden die in Syrië tegen IS vechten. Turkije ziet de Koerden als verlengstuk van de PKK.

De F-35 komt voort uit het Amerikaans Joint Strike Fighter-programma. Ook Nederland heeft deze toestellen gekocht.

Trump inspecteert een F-35. (foto: AFP)