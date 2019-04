Opnieuw beschuldigt een vrouw de Amerikaanse ex-vicepresident Joe Biden ervan dat hij haar op een ongepaste manier heeft aangeraakt. Het is de tweede keer in vier dagen tijd dat de Democraat voor een dergelijk vergrijp onder vuur ligt.

De 43-jarige Amy Lappos zegt dat Biden haar tijdens een politieke bijeenkomst in 2009 bij haar hoofd heeft vastgepakt en met zijn neus tegen die van haar wreef. De vrouw dacht dat de politicus haar ging kussen.

Lappos' beschuldiging volgt dagen na de openbaring van Lucy Flores. Zij beweert dat Biden haar in 2014 bij een campagnebijeenkomst op haar achterhoofd probeerde te kussen. "Ik voelde mij ongemakkelijk, smerig en verward", aldus Flores.

De ex-vicepresident geeft aan dat hij in zijn leven veel uitingen van affectie heeft gegeven, maar dat er naar zijn idee nooit sprake was van ongepast gedrag. "Wordt aangevoerd dat dit wel het geval was, dan zal ik daar op een respectvolle manier naar luisteren. Het was nooit mijn bedoeling."

Biden favoriet voor nominatie Democratische presidentskandidaat

Joe Biden is ondanks de beschuldigingen nog favoriet in de peilingen over de Democratische nominatie voor de presidentiële verkiezingen in 2020, gevolgd door Bernie Sanders. De 76-jarige Biden moet officieel nog aankondigen dat hij in de race stapt.

Lappos hoopt dat hij daarvan afziet en een vrouw gaat ondersteunen bij haar kandidaatschap. "Dan laat hij zien dat hij echt voor geslachtsgelijkheid is."