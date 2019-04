De kinderen van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi ontvangen geld van Saoedi-Arabië om de dood van hun vader te compenseren, schrijft The Washington Post dinsdag.

De twee zoons en dochters van Khashoggi zouden maandelijks een bedrag met vijf getallen ontvangen en grote huizen hebben gekregen. Mogelijk ontvangen de vier binnenkort nog meer geld als de rechtszaak tegen de verdachten wordt afgesloten.

Khashoggi werd in oktober vermoord in het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Vermoedelijk zit de Saoedische overheid achter de dood van de journalist, die geregeld kritiek uitte op het koningshuis in zijn thuisland.

Volgens The Washington Post, waar Khashoggi columns voor schreef, zijn de betalingen onderdeel van een overeenkomst tussen het koningshuis en de nabestaanden. In ruil voor het compensatiegeld moeten de kinderen zich onthouden van commentaar over de zaak rond hun vader.

Een Saoedische overheidsmedewerker die bij de compensatie betrokken is, zegt tegen de krant dat de betalingen zijn goedgekeurd door koning Salman. Hij beschrijft de compensatie als iets om "het verkeerde goed te maken" en spreekt van een "groot onrecht dat is gedaan".

Huizen van 3,5 miljoen euro

De vier kinderen hebben ieder huizen van omgerekend ruim 3,5 miljoen euro in de stad Djedda gekregen. Van de kinderen zou alleen de oudste zoon Salah in Saoedi-Arabië willen blijven. Hij werkt als bankier en is verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Saoedische overheid. Salah wilde niet tegenover The Washington Post reageren.

Khashoggi's dood leidde wereldwijd tot forse kritiek op het Saoedische koningshuis en op de kroonprins Mohammed Bin Salman. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst is hij waarschijnlijk verantwoordelijk voor de moord. Dat wordt door de Saoedi's weersproken. Het koningshuis heeft verschillende verklaringen afgelegd over Khashoggi's dood. De laatste lezing is dat Khashoggi is gedood toen een team hem mee wilde nemen naar Saoedi-Arabië.

Momenteel loopt er in Saoedi-Arabië een onderzoek naar 21 mensen met betrekking tot Khashoggi's dood. De aanklager eist de doodstraf tegen vijf verdachten.