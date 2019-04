Het aantal mensen in Mozambique dat in de nasleep van cycloon Idai is besmet met cholera is tot boven de duizend gestegen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal patiënten in het Afrikaanse land inmiddels toegenomen tot 1052. Zaterdag werd nog gesproken van 271 besmettingsgevallen.

Inmiddels is volgens de WHO ook al het eerste sterftegeval als direct gevolg van de cholera-uitbraak voorgevallen. Eerder overleden er twee mensen aan de gevolgen van uitdroging en diarree, de symptomen van cholera.

Vooral in de stad Beira zijn veel mensen besmet geraakt nadat de havenstad twee weken geleden werd getroffen door cycloon Idai. Tienduizenden mensen verblijven sindsdien in opvangkampen, waar de watervoorzieningen en hygiëne slecht zijn.

Artsen stellen dat er de komende dagen nog meer besmettingsgevallen bijkomen. Volgens de WHO zijn de komende weken cruciaal om de verspreiding van de ziekte te stoppen en is "snel handelen essentieel voor het redden van levens".

Dinsdag worden in Beira bijna een miljoen vaccins tegen cholera geleverd. Woensdag wirdt er gestart met een grootschalige vaccinaitecampagne.