De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft maandagavond een nieuwe minister voor Elektriciteit aangesteld om de grootschalige stroomstoringen in het land op te lossen.

In een toespraak op de nationale televisie maakte Maduro bekend dat Luis Motta niet langer de post van minister bekleedt en wordt vervangen door Igor Gavidia, een 65-jarige ingenieur.

"Om de stroomtoevoer te herstellen, zijn veranderingen nodig. Nu kunnen we verder werken aan een plan", aldus Maduro in zijn toespraak. Gavidia was eerder de president van een van de grootste stroomgeneratoren die in het bezit is van de staat.

Venezuela heeft al weken te kampen met een gebrekkige stroomvoorziening, wat in het hele land tot een gebrek aan stroom leidt. Maduro beschuldigt oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten ervan dat zij het stroomnetwerk hebben gesaboteerd.

Zondag kondigde de zittende president al een stroomrantsoen voor dertig dagen aan. Tevens zijn de werkdagen ingekort en scholen gesloten om elektriciteit uit te sparen.

Oppositieleider Guaidó roept bevolking op demonstraties te hervatten

Zelfbenoemd interim-president Guaidó heeft de bevolking van Venezuela opgeroepen te blijven demonstreren. Zondag en maandag gingen in de hoofdstad Caracas duizenden mensen de straat op en kwam het zelfs tot gevechten met de politie.

Volgens de oppositieleider is het duidelijk geworden dat de regering "geen oplossing heeft voor deze crisis". "Elke keer als de stroom uitvalt, gaan we protesteren. Het is ons recht om stroom, water en benzine te eisen."