De partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft maandag de verkiezingswinst in Istanboel opgeëist. Dit doet de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling, oftewel de AKP, op basis van eigen data.

De AKP meldt de eigen verzamelde informatie te volgen vanwege onregelmatigheden bij de lokale verkiezingen van zondag. Bij de stembusgang werden burgemeesters voor steden en districten gekozen.

Volgens de regionale AKP-leider Bayram Senocak heeft zijn partij "voldoende" bewijs om de onregelmatigheden aan te tonen. Die hebben volgens hem invloed gehad op de verkiezingsresultaten.

Eerder werd bekend dat Istanboel volgens de laatste tussenstand van de kiescommissie in handen van de CHP, een seculiere republikeinse partij, is gekomen. Istanboel is niet alleen de grootste stad van Turkije, maar ook economisch van groot belang.

De CHP werkt samen met de conservatief-nationalistische partij IYI. De partijen zijn verenigd in een alliantie waarbij de ene partij in de ene stad een kandidaat opvoert, terwijl de andere partij dat in een andere stad doet.

AKP stevent af op verlies in zeven grote steden

Ook in de hoofdstad Ankara lijken de meeste stemmen op de oppositie te zijn uitgebracht. Volgens de AKP zijn hier eveneens fouten gemaakt bij de stembusgang. In zeven van de twaalf grote steden komt de oppositie voorlopig als winnaar uit de bus.

"De AKP neemt zijn verlies waar de oppositie als winnaar uit de bus is gekomen", liet Erdogan in een eerste reactie weten. "Verliezen is onderdeel van het democratisch proces."

De partij van Erdogan en samenwerkingspartner MHP hebben volgens de laatste tussenstand landelijk zo'n 51,7 procent van alle stemmen bemachtigd, aldus staatspersbureau Anadolu. De opkomst ligt op 84,5 procent.