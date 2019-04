De Vietnamese vrouw Doan Thi Huong die in Maleisië terechtstond op verdenking van het doden van de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Jong-nam, is veroordeeld tot drie jaar celstraf. Omdat ze al ruim twee jaar in voorarrest zit, kan ze in mei vrijkomen.

Huong bekende eerder maandag schuld, nadat de aanklacht tegen haar was verlaagd van moord naar mishandeling met zware middelen. Als ze was veroordeeld voor moord, had ze de doodstraf gekregen.

De vrouw stond terecht omdat ze het dodelijke gif VX in het gezicht van Kim Jong-nam heeft gesmeerd. Dat gebeurde in februari 2017 op de luchthaven van Kuala Lumpur.

De aanklagers hebben de rechtbank laten weten dat het aanbod is gedaan na gesprekken met de advocaten van de vrouw en afgevaardigden van de Vietnamese ambassade.

Vorige maand werd haar Indonesische medeverdachte Siti Aisyah opeens vrijgelaten. Alle aanklachten werden geseponeerd.

Mannelijke betrokkenen spoorloos sinds aanslag

Beide vrouwen hebben altijd volgehouden dat ze dachten deel te nemen aan een televisieserie. Vier Noord-Koreaanse mannen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Kim Jong-nam, vluchtten uren na de aanval weg uit Maleisië en zijn sindsdien spoorloos.

Meerdere landen verdenken Noord-Korea ervan de aanslag te hebben gepland.