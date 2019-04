De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika heeft zondag een waarnemend kabinet benoemd. De tijdelijke regering moet het land weer rustig krijgen na weken van protesten tegen de president.

Bouteflika is al twintig jaar aan de macht als president in Algerije en wilde zich bij de komende presidentsverkiezingen kandidaat stellen voor een vijfde termijn. Daarop braken massale protesten uit in het Noord-Afrikaanse land.

Naar aanleiding van de protesten zei Bouteflika af te zien van een poging tot herverkiezing, maar de demonstranten willen dat hij per direct zijn taken neerlegt. Ook zijn ze woedend dat de president heeft besloten dat de in april geplande verkiezingen geen doorgang kunnen vinden, waardoor hij dus gewoon aan de macht blijft.

In de tijdelijke regering heeft de huidige minister-president Noureddine Bedoui de leiding, volgens staatspersbureau APS.

Mohamed Loukal, de voorzitter van de centrale bank, is benoemd tot minister van Financiën, terwijl Sabri Boukadoum, de voormalig afgevaardigde namens Algerije in de Verenigde Naties, minister van Buitenlandse Zaken wordt.

Bouteflika behoudt dubbelrol

Opvallend genoeg behoudt Bouteflika zelf, naast zijn rol als president, zijn positie als minister van Defensie in de tijdelijke regering. Tegenstander spreken daarom van een schaduwkabinet.

Tot die tegenstanders behoort sinds vorige week ook Ahmed Gaed Salah, het hoofd van het leger van Algerije. Net als vele demonstranten vindt hij dat de 82-jarige president Abdelaziz Bouteflika niet geschikt is om het land te leiden.

De helft van de Algerijnse bevolking is jonger dan dertig jaar en er bestaat veel woede over de hoge werkloosheid onder de jeugd. De grootschalige protesten worden door voornamelijk studenten geleid.