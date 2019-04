De lokale verkiezingen in Turkije hebben een flinke nederlaag voor de partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opgeleverd. Hoofdstad Ankara en Istanboel, de grootste stad van het land, zijn in handen van de oppositie gekomen.

In de hoofdstad Ankara heeft de partij van Erdogan een nederlaag geleden. Daar gaat oppositiekandidaat Mansur Yavas met meer dan 50 procent van de stemmen aan kop. Ruim 90 procent van de stemmen is daar geteld.

Daarmee komt er na 25 jaar een einde aan de machtspositie van de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) en diens voorloper in de Turkse hoofdstad. In zeven van de twaalf grote steden komt de oppositie voorlopig als winnaar uit de bus, waaronder in Antalya, Adana en Izmir, derde stad van het land.

Ook in Istanboel leidt de partij van Erdogan voorlopig nederlaag. De kandidaat van de AKP kreeg 4,13 miljoen stemmen; de oppositiepartij kreeg 4,16 miljoen stemmen, maakte het stembureau van de overheid maandagochtend bekend. De woordvoerder gaf niet aan wanneer exact alle stemmen zijn geteld.

'Verliezen is onderdeel van democratie'

President Erdogan gaf rond 22.15 uur lokale tijd een eerste reactie, waarin hij zijn electorale partner, de ultranationalistische Partij Nationale Beweging (MHP) bedankte. De president toonde zich opvallend mild. Hij claimde weliswaar direct een grote overwinning, hij erkende tevens dat het niet overal even goed was gegaan.

"De AKP neemt zijn verlies waar de oppositie als winnaar uit de bus is gekomen. Verliezen is onderdeel van het democratisch proces", aldus de president, die eerder nog had gedreigd met afzettingsprocedures.

Hij beloofde verder direct na de verkiezingen werk te zullen maken van economische hervormingen. Ook waarschuwde hij dat terreurbewegingen "geen centimeter ruimte" zullen krijgen.

Dat de nederlaag in Istanboel pijnlijk is voor Erdogan staat buiten kijf. Hij was in het verleden burgemeester van de stad en zei in aanloop naar de verkiezingen op campagnebijeenkomsten: "Wie Istanboel wint, wint Turkije."

'Maak je geen zorgen'

Rond 1.00 uur hield Erdogan in Ankara zijn traditionele balkonspeech. Hij benadrukte dat zijn partij en het samenwerkingsverband met de MHP nog altijd de grootste van het land zijn.

Ook zei hij dat de partij bij zichzelf te raden moet gaan over het verlies in sommige steden. "We hebben onze boodschap niet goed over kunnen brengen."

Erdogan repte niet over een mogelijke overwinning in Istanboel en zei te willen wachten op het officiële resultaat. “Wees niet teleurgesteld en maak je geen zorgen”, drukte hij de toehoorders op het hart. Erdogan herhaalde zijn belofte van structurele hervormingen om zo de economie te versterken.