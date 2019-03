De 41-jarige komiek Volodymyr Zelensky, lijkt na de uitslag van de exitpoll de winnaar te worden van de eerste ronde van de Oekraïense verkiezingen.

Zelensky kreeg in de exitpoll ruim 30 procent van de stemmen. De huidige president, Petro Poroshenko, staat op de tweede plaats met 17 procent van de stemmen.

Ex-premier Julia Timosjenko kreeg volgens de exitpoll bijna evenveel stemmen als Poroshenko.

Omdat het niet wordt verwacht dat een van de drie genoemde kandidaten zondag meer dan de helft van de stemmen gaat krijgen, wat betekent dat op 21 april een tweede stemronde zal plaatsvinden om te bepalen wie de nieuwe president van Oekraïne wordt. In totaal doen 39 kandidaten mee aan de verkiezingen.

Het is de eerste presidentsverkiezing in Oekraïne sinds de onrustige machtswisseling in 2014. Op het spel staat de leiding van een land waar in het oosten al vijf jaar een oorlog woedt, en waarvan in 2014 de Krim werd geannexeerd door Rusland.

Beleggers zullen met grote interesse toekijken of de nieuwe president hervormingen zal gaan doorvoeren, die cruciaal zijn om aanspraak te blijven maken op buitenlandse geldstromen. Sinds de annexatie van de Krim hebben de EU, de Verenigde Staten en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Oekraïense economie gesteund.