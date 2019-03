Brazilië heeft zondag in Jeruzalem een nieuw kantoor van de ambassade geopend. Dat kantoor wordt onderdeel van de ambassade die is gevestigd in Tel Aviv.

De aankondiging valt samen met het staatsbezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aan Israël.

Er waren speculaties dat Brazilië, net als de Verenigde Staten eerder, de ambassade geheel zou verhuizen naar Jeruzalem. De hoofdvestiging lijkt vooralsnog in Tel Aviv te blijven.

Het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit in een verklaring. "Brazilië heeft besloten een kantoor in Jeruzalem te openen om handel, investeringen, technologie en innovatie te bevorderen als onderdeel van de ambassade in Israël."