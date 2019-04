Voormalig Amerikaanse vicepresident Joe Biden ontkent dat hij seksueel ongepast gedrag tegenover een partijgenote heeft getoond. Lucy Flores, Democratisch parlementslid in de staat Nevada, beschuldigde Biden daar zaterdag van.

Flores beweert dat Biden haar in 2014 bij een campagnebijeenkomst zonder haar toestemming probeerde te kussen op haar achterhoofd. "Ik was geschokt en voelde me ongemakkelijk, smerig en verward", schreef ze in een essay in New York Magazine.

Biden, die mogelijk president Donald Trump zal uitdagen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, zegt zich geen ongepast gedrag te kunnen herinneren. "Ik heb in mijn leven veel uitingen van affectie gegeven, maar nimmer is mij verteld dat deze ongepast waren", aldus Biden.

Prominente Democraten onder wie senator Elizabeth Warren, hebben zich aan de kant van Flores geschaard en hebben Biden gevraagd om tekst en uitleg, meldt CNN zondag.