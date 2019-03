De Duitse politie heeft zaterdag tien personen aangehouden tijdens een actie tegen terrorismeverdachten. De groep wordt ervan verdacht een aanslag te willen plegen.

Het gaat volgens berichten van BILD om voornamelijk Tadzjieken die het jihadisme zouden aanhangen. Mogelijk zouden zij aan de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) gelinkt zijn, zegt een politiewoordvoerder tegen de krant.

In de steden Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach en Duisburg vonden doorzoekingen plaats. De actie duurde van vrijdagochtend tot zaterdagochtend. De verdachten werden in de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen en Baden-Württemberg aangehouden. Ze zouden mogelijk een aanslag hebben willen plegen in het centrum van Düsseldorf.

Het is niet duidelijk of de aanhouding van de terrorismeverdachten iets te maken heeft met de arrestatie van een negentienjarige Tadzjiek die vrijdag met een auto door de binnenstad van Essen raasde, ook dwars door een voetgangerszone. Over de beweegredenen voor de deze rit is nog niets bekend.

Vorige week werden ook in Frankfurt, in de deelstaat Hessen, tien personen die worden verdacht van het plannen van een terroristische aanslag aangehouden. Zij zouden volgens Duitse justitie het doel hebben gehad om met een auto en wapens zo veel mogelijk mensen te doden.