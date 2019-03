Een Braziliaanse rechter heeft de geplande herdenking van de militaire coup verboden. President Jair Bolsonaro was van plan zondag de staatsgreep uit 1964 te vieren.

Bolsonaro verdedigde zijn besluit eerder deze week. Hij zei dat het evenement meer bedoeld was om te herdenken dan om te vieren. Het idee van de president had al wat onvrede veroorzaakt in het land. Zo werden er protesten in Sao Paulo en Rio de Janeiro gepland.

Volgens de rechter was de 55e verjaardag van de coup niet in overeenstemming met "het proces van democratische wederopbouw", meldt BBC. Het Braziliaanse congres moet volgens de rechter toestemming geven voor dergelijke herdenkingsdagen.

De Braziliaanse openbare aanklager publiceerde eerder al een verklaring waarin stond dat het vieren van de dictatuur gelijkstaat aan het vieren van een "onwettig regime dat verantwoordelijk is voor serieuze misdaden en het schenden van mensenrechten".

Bolsonaro sprak bewondering voor militair regime uit

Tijdens de 21-jarige coup in de jaren zestig en zeventig verdwenen of overleden zeker 434 mensen. Geen van de militaire functionarissen die destijds aan het roer stonden, is ooit vervolgd.

Bolsonaro is zelf een voormalige legerkapitein en heeft zijn bewondering voor militaire machthebbers uit het Braziliaanse verleden uitgesproken.