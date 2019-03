Bij een gasexplosie in een fabriek in Shandong, een provincie in het oosten van China, zijn vijf mensen omgekomen en drie personen lichtgewond geraakt. De ontploffing was volgens lokale autoriteiten het gevolg van een gaslek.

"De oorzaak van het ongeval leek in eerste instantie een vloeibaar aardgaslek te zijn, naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan", aldus een officiële verklaring.

De dodelijke slachtoffers behoorden tot de nachtploeg die in de fabriek aanwezig was. De mannen werkten met perlite. Dat is een vulkanisch gesteente dat gebruikt wordt in de tuinbouw.

Het ongeval gebeurde een week na een van de ergste industriële ongelukken, waarbij een explosie in een chemische fabriek 78 mensen doodde en honderden verwondde. Dergelijke ongevallen gebeuren vaak in China, waar veiligheidsvoorschriften vaak slecht worden nageleefd.