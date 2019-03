Yahya Jammeh, de voormalige president van Gambia, stal voor zeker 332 miljoen euro uit de staatskas in de 22 jaar dat hij het West-Afrikaanse land met harde hand regeerde. Dat blijkt vrijdag na een bijna twee jaar durend onderzoek naar de oud-leider.

Jammeh, die in 1994 via een staatsgreep aan de macht kwam in Gambia, vluchtte twee jaar geleden het land uit om in ballingschap te gaan in Equatoriaal-Guinea.

De voormalige legerleider verloor in 2017 de verkiezingen van de huidige president Adama Barrow, maar weigerde in eerste instantie op te stappen. Hij vertrok alsnog toen andere West-Afrikaanse landen dreigden hem met geweld af te zetten.

De nieuwe regering trof nadat Jammeh vertrokken was een nagenoeg lege staatskas aan. Het land kampt nog altijd met hoge schulden, die vooral zijn gemaakt toen Jammeh nog aan de macht was.

'Geld had grote impact kunnen hebben op gewone Gambiaan'

De Gambiaanse justitieminister Abucarr Tambadou overhandigde vrijdag een samenvatting van het onderzoeksrapport aan de media. Het rapport is gebaseerd op interviews met 253 getuigen.

"Dit is een duizelingwekkende hoeveelheid geld, die een grote impact had kunnen hebben op het leven van de gewone mensen in dit land", zei Tambadou. "In plaats daarvan werd het geld gebruikt ten faveure van de pretentieuze en misleidende levensstijl van een megalomaan. Handelingen die zowel onredelijk als crimineel waren", aldus de minister.

Jammeh nam veel van zijn bezittingen mee

Jammeh liet onder meer Rolls-Royces en drie vliegtuigen achter toen hij in ballingschap ging. Die bezittingen werden vorig jaar door Gambia verkocht. Desondanks vermoeden de Gambiaanse autoriteiten dat Jammeh veel van zijn bezittingen heeft meegenomen.

Tambadou zegt dat de regering er alles aan zal doen om het geld terug te krijgen.

Jammeh zelf heeft geen reactie gegeven op de beschuldigingen in het rapport, maar zijn entourage in Equatoriaal-Guinea doet de onderzoeken naar de ex-president af als een heksenjacht.

Uit een eerder deze week verschenen rapport van de internationale non-profitorganisatie Organized Crime and Corruption Reporting Project bleek dat het verdwenen geldbedrag door "plundering en verduistering" zelfs op kan lopen tot 900 miljoen euro.