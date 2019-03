De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, zal medio april een geredigeerde versie van het Mueller-rapport aanbieden aan het Amerikaanse Congres.

Het zal gaan om een bijna vierhonderd pagina's tellend rapport over het onderzoek naar vermeende Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Uit een samenvatting van dat rapport bleek afgelopen zondag dat speciaal aanklager Robert Mueller geen aanwijzingen had gevonden dat de Amerikaanse president Donald Trump of diens medewerkers samenwerkten met Rusland.

"Iedereen kan het straks zelf nalezen", schrijft Barr vrijdag in een brief gericht aan de Democratische en Republikeinse partijtop. Ook liet Barr weten dat hij bereid is om op 1 en 2 mei over het rapport te getuigen voor commissies in respectievelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Daarnaast zei hij niet van plan te zijn om het rapport in de tussentijd te delen met het Witte Huis.

De Democratische afgevaardigde Jerry Nadler, voorzitter van de justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden, heeft in een reactie meteen laten weten dat Barr het volledige rapport openbaar moeten maken, zonder bewerkingen.

Ook zondag vroegen de Democraten al om volledige openbaarmaking van het rapport.

Geen bewijzen dat Trump samenzwoer met Rusland

Uit het rapport is gebleken dat er geen bewijzen zijn dat Trump of zijn campagneteam "samenzwoeren of coördineerden" met Rusland, hoewel de Russische regering wel verschillende pogingen deed hen daartoe te bewegen, concludeert het onderzoek, dat bijna twee jaar duurde.

Over de tweede grote vraag rond de Amerikaanse president, of hij een misdrijf heeft begaan door te proberen het Ruslandonderzoek te belemmeren, doet Mueller in zijn rapport bewust geen uitspraken.

De speciaal aanklager heeft die mogelijkheid uitvoerig onderzocht, maar besloot geen "traditioneel aanklagersoordeel" te vellen. Mueller schrijft dat "hoewel dit rapport niet concludeert dat de president een misdrijf heeft begaan, pleit het hem ook niet vrij".

Niet genoeg grond om Trump te vervolgen

Barr en zijn onderminister Rod Rosenstein bekeken de feiten die Mueller heeft verzameld. Zij concluderen dat er niet genoeg grond is om Trump te vervolgen wegens belemmering van de rechtsgang, schrijft Barr, die benadrukt dat dit besluit losstaat van een omstreden justitierichtlijn die stelt dat een zittend president nooit kan worden vervolgd.

Het Ruslandonderzoek duurde 22 maanden en kostte ongeveer 25 miljoen dollar (22 miljoen euro). Mueller vervolgde of trof schikkingen met 37 individuen en drie (Russische) bedrijven. Verschillende van die zaken zijn nog onder de rechter.