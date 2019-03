De Duitse natuurgenezer Klaus Ross zegt vrijdag voor de rechtbank in het Duitse Krefeld geen idee te hebben hoe of waardoor drie patiënten van hem na zijn behandeling in 2016 zijn overleden. Justitie verwijt hem de dood van de patiënten, van wie twee Nederlanders zijn.

Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht, net over de grens bij Roermond, Nederlandse kankerpatiënten met de stof 3-broompyruvaat (3-BP).

Dit preparaat was in 2016 niet goedgekeurd als geneesmiddel, maar de toepassing was in het algemeen niet verboden.

Twee vrouwen en een man, onder wie een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg, stierven in 2016 aan een overdosis. Dit gebeurde door een onnauwkeurige weegschaal, aldus justitie.

Volgens zijn advocate Ursula Bissa was er echter niks mis met de weegschaal. Hoe het kan dat de patiënten tot zeven keer overgedoseerd werden, en daardoor overleden, snapt Ross ook niet. "Ook ik wil dit graag weten", bezwoer hij vrijdag.