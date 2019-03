De Duitse natuurgenezer Klaus Ross zegt vrijdag voor de rechtbank in het Duitse Krefeld geen idee te hebben hoe of waardoor drie patiënten van hem na zijn behandeling in 2016 zijn overleden. Justitie verwijt hem de dood van de patiënten, van wie twee Nederlanders zijn.

Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht, net over de grens bij Roermond, vijf kankerpatiënten met het legale middel 3-broompyruvaat (3-BP).

De drie overleden patiënten stierven in 2016 aan een overdosis van dit middel. Dit gebeurde door een onnauwkeurige weegschaal, aldus justitie. Ross zou ook niet hebben gecontroleerd of de op het lichaamsgewicht van de patiënten afgewogen dosis wel klopte.

Volgens zijn advocate Ursula Bissa was er echter niks mis met de weegschaal. Hoe het kan dat de patiënten tot zeven keer overgedoseerd werden en daardoor overleden, snapt Ross ook niet. "Ook ik wil dit graag weten", bezwoer hij vrijdag.

Ross snapt niet hoe het zo mis kon gaan

Ross bestelde in totaal 100 gram van het middel tussen eind 2015 en juli 2016. Hij snapt niet hoe het zo ernstig kon misgaan, omdat hij de maanden daarvoor zonder problemen of noemenswaardige bijwerkingen met het middel gewerkt had.

De Amerikaanse leverancier van de waar weigert een verklaring af te leggen, zei Bissa. Het was Ross wel opgevallen dat de laatste leverantie van de stof 3-BP in een andere dan de eerder gebruikelijke verpakking zat. Mogelijk was er iets mis met de geleverde waar, denkt Ross.

Dat is wellicht niet meer na te gaan, omdat hij de laatst geleverde 3-DB heeft teruggegeven aan de leverancier. Iets waar hij nu spijt van heeft, zei hij.

Geen wetenschappelijk bewijs voor werking middel

Ross benadrukte voor de rechtbank dat hij patiënten altijd voorhield dat 3-DB zich in een experimenteel stadium bevond. Er was geen wetenschappelijk bewijs voor de werking ervan. Ross geloofde in het middel omdat het weinig bijwerkingen leek te hebben.

Hij wees erop dat de mensen die een beroep op hem deden uitbehandelde kankerpatiënten uit Nederland waren. "Ze waren opgegeven, maar omdat ze hoop bleven houden, hielp ik hen", zei Ross "Ik beloofde hun nooit genezing, wel het terugdringen van de kanker", zei hij.