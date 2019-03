Het dodental door de brand in een kantoorflat in de Bengaalse hoofdstad Dhaka is opgelopen tot zeker 25. Meer dan zeventig gewonden liggen nog in ziekenhuizen. Reddingswerkers zoeken in het pand naar overlevenden.

De schade aan de FR Tower, waarin donderdag honderden mensen aan het werk waren, is groot. De brandweer had grote moeite om de vlammen te bestrijden en kreeg hulp van militaire helikopters om de brand onder controle te krijgen.

Sommige mensen in het pand probeerden tijdens de brand naar beneden te klimmen, zes van hen vielen en kwamen daarbij om het leven.

"Van de 25 dodelijke slachtoffers zijn er 24 overgedragen aan hun families", weet een politiefunctionaris. De nabestaanden van het laatste stoffelijk overschot zijn nog niet gevonden.

Oorzaak brand is nog niet bekend

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie gaat de eigenaar van het gebouw verhoren, omdat het vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorschriften. De brandinspectie had diverse keren aangedrongen op verbeteringen, maar waarschijnlijk is dat niet gebeurd.

Het is de tweede dodelijke brand in korte tijd in de hoofdstad van Bangladesh. Vorige maand kwamen 71 mensen om het leven toen een brand diverse huizenblokken verwoestte.