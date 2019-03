Duitsland heeft het verbod op wapenverkoop aan Saoedi-Arabië met zes maanden verlengd tot en met dertig september. Dat meldde een regeringswoordvoerder donderdag na een gesprek van bondskanselier Angela Merkel met haar ministers in Berlijn.

Het gaat dan om Europese wapenexporteurs die banden hebben met zowel Duitse bedrijven als Saoedi-Arabië. Er zullen geen nieuwe exportaanvragen naar Saoedi-Arabië worden goedgekeurd.

Het verbod werd opgelegd na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Hij werd in oktober 2018 in de Turkse stad Istanboel van het leven beroofd door een moordcommando, nadat hij het Saoedische consulaat was ingegaan.

Er werden vraagtekens geplaatst door Europese bondgenoten over het verbod. Wapens die gefabriceerd weden in andere landen, maar Duitse onderdelen bevatten, werden namelijk ook getroffen. Zo had het Britse BAE Systems al een order uitstaan om een 48 Eurofighter Typhoon-jet aan Saoedi Arabië te verkopen voor 11,7 miljard en werden Europese bedrijven overladen met claims, omdat zij hun contracten niet konden nakomen.

Bestaande exportovereenkomsten worden verlengd tot 31 december

Om die zorgen weg te nemen stemde bondskanselier Angela Merkel ermee in om bestaande exportovereenkomsten met Saoedi-Arabië voor negen maanden te verlengen tot 31 december. Wel mogen bedrijven tot het einde van 2019 geen nieuwe overeenkomsten sluiten met Saoedische bedrijven.

Ook moeten bedrijven hun best toen om te zorgen dat de geleverde wapens niet zullen worden gebruikt in de oorlog in Jemen.