De Verenigde Staten hebben al hun diplomaten opgedragen de Comoren te verlaten. In de hoofdstad Moroni zijn donderdag schietpartijen uitgebroken en doden gevallen, kort na de arrestatie van een vooraanstaande politicus en militair die als rivaal van president Azali Assoumani geldt.

Azali is afgelopen zondag herkozen in verkiezingen die fel omstreden zijn. Kolonel Soilihi Mohamed werd gearresteerd nadat hij zichzelf aan het hoofd van wat hij "een nationale overgangsraad" noemde had geplaatst.

Hij stelt dat Azali als gevolg van verkiezingsfraude nog steeds aan de macht is. Soilihi heeft ook aan de presidentsverkiezingen meegedaan, maar viel in de eerste ronde al af. Volgens de regering van de het Afrikaanse land is de toestand onder controle.

De Comoren tellen nog geen miljoen inwoners en liggen ongeveer 300 kilometer van de kust van Zuidoost-Afrika verwijderd.