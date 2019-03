In de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn zeker negentien mensen om het leven gekomen bij een brand in een kantoorgebouw. Zeventig mensen raakten gewond en diverse personen zitten in het gebouw gevangen.

De brandweer werkt samen met militaire helikopters om de brand onder controle te krijgen. Senior-brandweerman Mizanur Rahman vertelde in gesprek met Reuters dat de oorzaak van de brand nog onduidelijk is.

Er zouden diverse mensen voor hun veiligheid uit het 22 verdiepingen tellende gebouw zijn gesprongen. Student Faisal Rifayat zag diverse mensen paniekerig voor de ramen staan, terwijl anderen naar beneden probeerden te klimmen. Ten minste een van hen zou daarbij zijn gevallen en later zijn overleden.

Het is de tweede dodelijke brand in korte tijd in de hoofdstad van Bangladesh. Vorige maand kwamen 71 mensen om het leven toen een brand diverse huizenblokken verwoestte.